射水市の加茂神社で平安時代から続く伝統の稚児舞です。稚児に選ばれた子どもたちが華やかな衣装を身にまとって舞い踊りました。 旧下村の加茂神社の稚児舞は平安時代からおよそ960年続くとされ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 こちらは本番前、舞台へと向かう稚児たちです。稚児は、けがれを避けるために祭り当日は、舞いが終わるまで足を地面につけてはいけないとされていて、父親に肩車されて町内をまわり