大分県大分市の公園の除草業務委託を巡る入札妨害事件についてです。 前市議から予定価格を聞き業務委託を落札した罪に問われている造園業者の社長の初公判が4日大分地裁で行われ、社長の男は起訴内容を認めました。 公契約関係競売入札妨害の罪に問われているのは大分市の造園業「新名緑化」の社長・新名公明被告58歳です。 起訴状などによりますと新名被告は2024年4月大分市の指名競争入札で、秘密事項である予定価格3件を前