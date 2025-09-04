茨城県沖で8月に墜落した航空自衛隊の戦闘機のフライトレコーダーが回収されました。森田航空幕僚長：引き続きサルベージの迅速な実施に最善を尽くしてまいります。回収されたのはF-2A戦闘機のフライトレコーダーとエンジンや主翼など機体の一部で、水深200メートルほどの海底から引き上げられました。事故機は8月7日に茨城県沖約150kmの太平洋に墜落しましたが、パイロットは緊急脱出して無事でした。F-2戦闘機の訓練再開について