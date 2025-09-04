東京・新宿署で周囲とあいさつを交わしながら出てきた男。無職の山内勇輝容疑者（41）。新宿・歌舞伎町のコンセプトカフェから現金やシャンパンを盗んだ疑いが持たれています。その犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。8月21日午前11時ごろ、入り口の段差につまずきながら店に侵入した山内容疑者。奥に進むと、防犯カメラの方をチラリ。鍵を使い、レジを開けようとしますが、なかなか開かない様子。諦めたのか、今度は冷