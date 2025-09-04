新潟市は去年の能登半島地震で液状化被害を受けた地区の対策工事を検討しています。住民が負担する費用について、維持費のみ50坪あたり30年間で約26万円になると発表しました。去年の元日。震度5強の大きな揺れに見舞われた新潟市。西区を中心に液状化が広がり、約1万棟の住宅に被害が出ました。新潟市は液状化の被害が大きかった西区と江南区の計250ヘクタールで対策工事を検討しています。工事に採用するのが「地下水位低