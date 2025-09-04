○情報戦略テク [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.85％にあたる40万株(金額で4億円)を上限に、9月5日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年9月4日］ 株探ニュース