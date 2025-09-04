若手注目株俳優の“急転落”に激震が走ったーー。9月3日、清水尋也が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された。「清水容疑者は『大麻を持っていたことは間違いありません』と容疑を認めており、同居していた20代女性も所持を認めています。2025年1月、警視庁へ清水容疑者に関する大麻使用の情報提供があったことが逮捕のきっかけでした。清水容疑者は20歳のころにアメリカ・ロサンゼルスへ語学留学に行った際、初めて大麻を