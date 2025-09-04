陸上自衛隊の第8師団とフィリピン陸軍が一緒になって訓練へ臨み、災害時の連携強化をはかりました。 【写真を見る】「火山や台風など抱える危機は同じ」陸上自衛隊がフィリピン陸軍と訓練災害時の連携強化を 「壁から離れてくださいOK」 緑川河川敷での訓練は、地震や大雨を想定して、土砂に埋もれた車や倒壊家屋からの救助活動などが行われました。 陸上自衛隊は、2012年から、インド太平洋地域の国々で災害が発生した