記者会見で発言するルビオ米国務長官＝３日/Hector Vivas/Getty Images（ＣＮＮ）米軍がカリブ海で麻薬密輸船とされる船に対して実施した攻撃について、ルビオ国務長官は３日、トランプ政権の麻薬取引との戦いにおける重大な転換点に当たるとの認識を示し、今後一段と破壊的な措置を取る考えを示した。攻撃は２日に実施された。ルビオ氏は今回、麻薬密輸船を拿捕（だほ）する従来の方針には効果がなかったと主張。今後は代わりに、