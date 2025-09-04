初戦（２回戦）で激突する相洋・渡辺優主将（左）と、横浜隼人・大河原主将＝保土ケ谷公会堂初戦から好カードがめじろ押しの神奈川県高校野球秋季大会。２回戦で相洋―横浜隼人、武相―慶応などがぶつかる。相洋は２年前の主将渡辺怜斗（駒大）の弟、渡辺優が新主将として参加。「（隼人は）去年の夏に敗れた相手。初戦は緊張するが、自分たちの野球をやりたい」と力を込めた。隼人の新主将大河原は、社会人野球・東芝の大河