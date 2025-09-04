「ホロライブ」所属のVTuber・白上フブキさんが、4日までに自身のエックスを更新。人気飲食店のキャンペーンに応募し、独特な川柳を披露すると、ファンから笑いが起きた。【写真】白上フブキさん作テーマ“お月見”の川柳フブキさんが参加したのは、回転ずしチェーン「がってん寿司」が開催している、“お月見”をテーマにした川柳募集キャンペーン。「団子より食欲そそる〇〇〇〇」の〇〇〇〇に入る言葉を投稿し、優秀