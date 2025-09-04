俳優・アーティストののんが4日、自身のインスタグラムを更新。黒髪ショートにスタイルチェンジした姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】黒髪ショートののんをもっと見る投稿でのんは「髪切った」とつづり、ヘアカットしたことを報告。黒髪ショートになった姿を披露し、自然体ながらも洗練された雰囲気を漂わせた。この姿にファンからは「スッキリしてお似合い」「ショートののんちゃん大好き」「やはり黒