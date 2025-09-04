¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤­Â³¤­¥¿¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¿åÃå»Ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Æ¤ó¤Á¤à¡¢¥Ó¥­¥Ë¤ÎÇØÃæ¤«¤é¡ÈÍã¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤¬¥Á¥é¥ê¡Ê14Ëç¡ËÀèÆü¤Ë¤â¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Î°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥×¥ó¥«¡¼¤È¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¡¼¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¥¿¥¤¡×¤È¡¢¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î³¤¤È»³¤Ë°Ï