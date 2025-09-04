LGエレクトロニクス・ジャパンは9月4日、衣類ケア家電「The All New LG Styler」の新モデル「SC5MNR4G（ダークグリーン）」を発表しました。これに合わせて発表会を開催。新製品を見ることができたので、その様子をレポートします。 ハイグレードと同等の機能を持ちつつ価格を抑えた新モデル LG Stylerは、中に服を掛けておくだけで、服のしわ、ニオイ、ダニや花粉を除去してリフレッシュするロッカー形状の家電。洗濯できな