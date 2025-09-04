BE:FIRSTが、ニューシングル「空」のライブ映像をYouTubeで期間限定で公開した。◆ライブ映像今回公開された映像は8月18日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのフルサイズTV初披露となった「空」のライブ映像だ。青空の下で届けた「空」のライブ映像は10月2日18時59分までの期間限定公開。◾️「Secret Garden」配信：https://BEFIRST.lnk.to/SecretGarden▼ストリーミングキャンペーン-https://befirst.toky