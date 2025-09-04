◆第９６回都市対抗野球大会▽２回戦ヤマハ１２―１大阪ガス（４日・東京ドーム）７年連続４６度目出場のヤマハ（浜松市）は２回戦で大阪ガス（大阪市）に１２―１で快勝した。先発した最速１５０キロ超の新人右腕・梅田健太郎（２２）は８回４安打１失点、無四球で７つの三振を奪う好投を披露した。エース候補の力投に、打線は１５安打１２点を奪う猛攻で、準々決勝進出を決めた。初めての東京ドームでのマウンド。大応援団