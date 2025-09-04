◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）来日初先発の阪神・ネルソンが３回１安打無失点３奪三振で仕事を全うした。初回、２回と３者凡退。３回は２四死球と安打で１死満塁のピンチを招いた。それでも田中を二飛、上林を中飛に仕留めて脱出。この日はブルペンデーで、４回から２番手の湯浅がマウンドに上がった。