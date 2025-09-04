◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）岐阜県のぎふしん長良川球場で行われでいる巨人・ヤクルト戦は、試合途中から降り出した雨が強くなったため、４回途中で一時中断となった。雨脚が強くなってきた４回、先発・又木鉄平投手は先頭の北村恵吾内野手に左前打。中村悠平捕手には右中間二塁打を打たれ無死二、三塁とピンチが広がり、岩田幸宏外野手には死球を与え無死満塁。吉村貢司郎投手を見逃し三振に抑えた