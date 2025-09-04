台風15号が日本列島に接近中。既に台風本体の雨雲が九州の太平洋側にかかり、宮崎県では線状降水帯による非常に激しい雨が降り始めている。5日昼ごろにかけて台風本体の雨雲がかかり、他の地域でも線状降水帯が発生し、大雨災害の恐れがある。各地の警戒期間をまとめた。台風15号が九州に接近中宮崎県で線状降水帯が発生台風第15号は、今夜(4日)遅くにかけて、九州の東海上を北上し四国にかなり接近する見込みです。その後、進路