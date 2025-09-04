ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を9月5日から期間限定で発売します。「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げたバーガー同商品は、ビーフ4枚を使用した「ワンパウンダーシリーズ」第3弾。直火焼きの100％ビーフパティ4枚、チェダーチーズスライス4枚、クリーミーなマヨソースに、トウガラシの辛味とニンニクのうまみ、豆板醤（トウバ