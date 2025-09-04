保温・保冷性バッチリ！ ステンレスタンブラー2選「オータムフェスティバル2025ステンレスタンブラーMiiRムーン ベージュ」473ml 5200円「中秋の名月」の時期に合わせて、三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマにデザインされたステンレスタンブラー。やさしいタッチで描かれたウサギのイラストも、ベージュのボディも、落ち着いた大人かわいい雰囲気でGOOD♪「MiiR（みあー）」とは、シアトル発の