4日午後7時24分ごろ、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の宮古市、住田町、盛岡市、それに一関市です。【各地の震度詳細】■震度1□岩手県宮古市住田町盛岡市一関市気象庁の発表に