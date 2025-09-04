日本国内の約7割の人が利用しているといわれるコミュニケーションアプリ「LINE」。10月下旬から送信取消できる期間を24時間から1時間に短縮することを発表しました。みなさんは、この機能をどのくらい使っているのでしょうか？【写真を見る】LINEの「送信取り消し」どんな時にする？「送信取り消しました」メッセージにモヤモヤ…なぜ表示？山形純菜キャスター：どのような瞬間に「送信取り消したい！」と思うのでしょうか。▼送信