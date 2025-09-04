母乳バンクに関する調査について説明する育児用品メーカー「ピジョン」の担当者＝4日午後、東京都内寄付された母乳（ドナーミルク）を低体重の赤ちゃんに届ける「母乳バンク」を「名称も内容も知っている」という母親は30.4％だったことが4日、育児用品メーカー「ピジョン」の調査で分かった。5年前と比べて16.8ポイント増えた。東京・日本橋のピジョン本社内にあり、同社が支援する「日本橋母乳バンク」開設5年の記念イベント