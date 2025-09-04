静岡県警察本部静岡県警は4日、県内の暴力団事務所を家宅捜索する際に「これから行くので、立ち会いをお願いしたい」と電話で伝え、捜査情報を漏らしたとして、地方公務員法（守秘義務）違反の疑いで県東部の警察署に所属する50代の男性警部補を書類送検した。同日付で減給100分の10（1カ月）の懲戒処分とした。県警によると、警部補は、被害届を受理した脅迫事件の関連で家宅捜索する際、署の固定電話から暴力団事務所に捜索