【MLB】パイレーツ 3−0 ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）【映像】大谷、爆速ライナー→悠々“スタンディングダブル”の瞬間体調不良で突然の先発回避となったドジャースの大谷翔平が「1番・DH」でパイレーツ戦に出場。5回の第3打席で、鮮やかなツーベースヒットを放ちファンを驚かせた。ドジャースが0ー2と2点ビハインドで迎えた5回表、大谷は先頭打者としてこの試合3度目