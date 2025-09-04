ホンダの「PRELUDE」が約24年ぶりに復活です。ホンダは5日、6代目となる新型「PRELUDE」を発表しました。約24年ぶりの復活で、かつて乗っていたり憧れを持っていた人など中高年層をターゲットとしています。ホンダの最新ハイブリッドシステムが搭載されていて、世界的にEV（電気自動車）の普及が足踏みする中、ハイブリッド車の需要を捉える狙いです。国内では年間3500台の販売を目指しています。