【漫画】本編を読む最近、焼肉屋でアルバイトを始めた小森さんは、身長147cmの小柄女子。そんな彼女がアルバイト先で出会ったのが、身長197cmの高身長女子・大崎さんだった。そんな女性ふたりの日常をやさしいタッチで描いた漫画『大崎さんと小森さん』。無表情がデフォルトの大崎さんと、表情豊かで可愛い系の小森さんは、見た目も雰囲気もまるで正反対。けれど、見た目に似合わず実は可愛いものが大好きな大崎さんにとって