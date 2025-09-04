自民党県連は、参議院選挙富山選挙区で敗北した要因の総括に向けて、きょう県内の業界団体など職域支部と意見を交わしました。きょうの意見交換会には、医療や農業などの業界でつくる県内47の職域支部のうち26の支部の幹部が出席しました。自民党は7月の参院選富山選挙区で公認した現職が敗れたほか、比例代表でも議席を減らしました。◆出席者「風というかね、旧態依然としたやり方ではなかなか難しいんでないかな。これからは時