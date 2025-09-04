JR西日本は、台風15号の接近が予想されていることから、今夜（４日）からあす（５日）にかけて、岡山エリアの一部の線区において、列車に「遅れ」や「運転取り止め」が発生する可能性があると発表しました。 【写真を見る】各線区を走る「キハ120」「キハ47」「国鉄急行色ノスタルジー・キハ40／47」 なお、あす（５日）は以下の線区で、始発から運転を取り止めるということです。天候が回復した後も、線路設備等の点検に