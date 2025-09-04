エア・アスタナは、東京/成田〜アルマトイ線を2026年3月に開設する見通しを示した。大阪・関西万博で開かれたBtoB商談会で、営業担当者が明らかにした。日本側での認可が得られた後、10月にも正式発表したい考え。日本地区総代理店には2019年にエア・システムを任命している。便数は週2往復で、機材はビジネスクラス16席、エコノミークラス150席の計166席を配置したエアバスA321LR型機を使用する。日本、カザフスタン発それぞれ半