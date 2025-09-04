2024年に話題となった、「ミスタードーナツ」と「ブラックサンダー」のコラボレーション企画が、新たなラインナップでお目見え。人気ドーナツをハロウィーン仕様にした『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』が、全4種で展開されます。9月10日（水）〜10月31日（金）の期間、一部ショップを除く「ミスタードーナツ」全店で販売されるのでお見逃しなく！『MISDO HALLOWEEN × ブラックサンダー』がカムバック！2度目となる『MISDO