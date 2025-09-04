「野菜生活100 Smoothieアサイー＆バナナMix」カゴメは、季節限定の「野菜生活100 Smoothieアサイー＆バナナMix」を9月9日から来年2月上旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活100 Smoothie」シリーズは、野菜や果実を活かした味わいと飲みごたえが特長の濃厚スムージー。砂糖を使用せず、ヘルシーな間食、家事や仕事、勉強の合間の小腹満たしやリフレッシュにもおすすめとなっている。キャップは