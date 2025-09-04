９月３日に開幕した第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。注目必至の全国大会で、関西第４代表の関西大学は、北海道第２代表の北海道教育大学岩見沢校に４−０で快勝し、初戦突破を決めた。「２年間、ずっと初戦で負けていて、『今年こそは』と思っていたので、まずは１回戦を突破ができてほっとしています」こう口にしたのは、関西大の右SB桑原航太（３年）だ。身長は174センチで、屈強なフィジカル、頭の回転の