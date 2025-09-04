今夏にアトレティコ・マドリードへレンタル移籍加入したアルゼンチン代表FWニコ・ゴンサレスが、クラブ公式チャンネルのインタビューを通して、新天地での意気込みを口にした。今夏の移籍市場では、「積極的」との言葉では足りないくらいの戦力強化を図ったアトレティコ・マドリード。ニコ・ゴンサレスの加入により、11名の補強が完了している。昨季からレンタル加入しており、今夏に完全移籍へ切り替わったフランス代表DFクレ