第一三共ヘルスケアは、7月に全国の女性（20〜40代）600名を対象に「敏感肌に関する実態調査」を実施し、敏感肌の回答者の77.7％がスキンケアにおいて「保湿効果」を重視していることが明らかになった。さらに、「保湿効果」を最も重視していると回答した敏感肌の人の83.7％が、「保湿ケアをしているのに、うるおいが持続しない」と感じていると回答した。同様の質問に対し、「保湿効果」を最も重視している普通肌の人の回答は59.7