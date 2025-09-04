山形県内で働く外国人に安全に生活してもらおうと、山形県上山市できょう、外国人に向けの自転車運転講座が行われました。 【写真を見る】シミュレーターを使い交通ルールを学ぶ！ 外国人に向けの自転車運転講座特に注意が呼び掛けられたのは...（山形・上山市） 大塚美咲アナウンサー「今みなさんが行っているのは、シミュレーターによる模擬運転です。車との巻き込み事故の危険性などを