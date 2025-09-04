玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらスは、スクウェア・エニックスが展開する「ドラゴンクエスト」シリーズの公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」から、新作となる秋冬物のアパレルコレクションを9月12日から販売する。初登場のレギンス付きボディスーツやパジャマ、フリースポンチョなど、ドラゴンクエストらしいデザインを施した秋冬らしいコーデアイテムがそろった。全14ア