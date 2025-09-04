「ビターカラメルプリン」トーラクは、「ビターカラメルプリン」を9月15日から発売する。商品特長は、卵のコクとミルクの乳味が絶妙なバランスで合わさった、濃厚でかためのカスタードプリン。別添のビターカラメルソースは、隠し味にエスプレッソを加えることで苦みを引き立たせ、大人向けの味わいに仕上げている。プリンには、隠し味に三温糖を使用した。プリン本体の濃厚な味わいを引き立てつつ、プリンとビターカラメルソース