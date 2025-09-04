兵庫県香美町で日本海の秋の味覚「ベニズワイガニ」の初競りが行われました。漁船から次々と水揚げされる「ベニズワイガニ」。９月１日に漁が解禁されました。関西では香住漁港だけで水揚げされていて「香住ガニ」とも呼ばれ、身はみずみずしく甘味が強いのが特徴です。９月４日、港では朝早くから初競りが行われ、仲買人の威勢の良い声が響きました。（兵庫県ベニガニ協会福本好孝会長）「去年よりは（水揚げが）２割