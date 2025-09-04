「コーヒーで人を助け、コーヒーで人をつなぐ」 【写真を見る】「コーヒーで人を助け、コーヒーで人をつなぐ」事故で亡くなった息子の願い込めて 若者につなぐ一杯 事故で亡くなった息子の思いを若い世代に伝えようと、熊本市で講演会が開かれました。 9月3日、熊本県立第一高校で生徒たちを前に話をしたのは、NPO法人「Coffee aid 2021」の理事長・深迫祥子さんです。 深迫