NPB12球団が視察に訪れるなど進路が注目されていた英数学館高等学校の右腕・藤本勇太投手が、プロ志望届を提出せず、大学進学の意思を固めたことがわかりました。藤本投手は最速149キロを誇る本格派右腕で、ことし春の広島県大会ではチームを初の優勝に導きました。4年後のドラフトでの上位指名を目指し、藤本投手は大学で力をつける方針です。（2025年9月4日）