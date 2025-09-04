資産30億円ニートのマサニーさんは9月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。宝くじで「12億円当せんしたリアル友達」がいると明かし、話題となっています。【画像】宝くじで「12億円当せんしたリアル友達」「ちなみに彼は未だにサラリーマンしてます」マサニーさんは「初めて買った宝くじ（15,000円分）で、12億円当せんしたリアル友達と一緒にテレビ出演しました！ちなみに彼は未だにサラリーマンしてます」と投稿。12億円の当選結果