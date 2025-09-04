br兵庫県警の警察寮で、立ち入りが禁止されている女性警察官の部屋に侵入したとして、２３歳の巡査の男が逮捕されました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは、兵庫県警加古川警察署の巡査・阿佐拓馬容疑者（２３）です。県警によると、阿佐容疑者は８月１７日の夜、自らが居住する神戸市須磨区の警察寮で、正当な理由がないのに女性警察官（２４）の部屋に侵入した疑いがもたれています。女性の住む部屋は寮の５階にあり、男性の立ち