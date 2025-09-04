佐世保市議会が4日開会し、水道料金を3割近く値上げする条例改正案が提案されました。 長崎市でも今年度から、料金を引き上げる議論が始まっています。 （宮島 佐世保市長） 「事業経営の効率化等の経営努力だけでは、必要な財源の確保が困難な状況となっていることから、かかる財源確保を図るため、水道料金を改定するもの」 4日に開会した佐世保市議会。 宮島市長は、水道料金を値上げする条例改正案の提案理由に