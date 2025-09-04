今日午後6時20分ごろに、熊本市で撮影された写真です。綺麗な虹が熊本城の後ろから上空に鮮やかな線を描いています。 【写真】熊本城の後ろに虹！／二重の虹「ダブルレインボー」 情報が届いてからすぐ、RKK（熊本放送）の情報カメラで確認すると…なんと、虹が二重に！ RKKスクープ投稿にも虹の写真が届きました。 熊本市では台風周辺の雨雲が東に抜け、西から日が差してきたことで、二重の虹が見えました。 森