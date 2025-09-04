自民党のデジタル社会推進本部の会合であいさつする平井卓也本部長＝4日午前、東京・永田町の党本部自民党のデジタル社会推進本部は4日、党本部で会合を開き、外国勢力による選挙介入への懸念を踏まえた対策を政府に求める緊急提言をまとめた。情報干渉を放置すれば「民主主義の根幹を揺るがす脅威となりかねない」と強調。実態把握や体制強化、国際連携を要請した。7月の参院選では交流サイト（SNS）を通じて偽情報などが拡散さ