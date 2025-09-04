◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-日本ハム（4日、ZOZOマリン）ロッテの藤岡裕大選手が3回の守備で、イニング途中で交代しベンチに下がりました。この試合、「5番・セカンド」で先発出場した藤岡選手。3回の守備の際、郡司裕也選手が打席に入る前にベンチからペットボトルを持ってきてもらいグラウンド上で水分補給を行います。その後プレーを続けましたが、木村優人投手が郡司選手へ4球目を投じた後、打席の途中でしたが藤岡選手は交