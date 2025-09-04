ホンダは４日、新型クーペ「プレリュード」を５日に発売すると発表した。かつて「デートカー」として人気を博したブランドを２４年ぶりに復活させる。日米欧で需要が旺盛なハイブリッド車（ＨＶ）モデルを初採用し、世界展開を目指す。価格は６１７万９８００円からで、月３００台の販売目標を掲げる。２ドアの４人乗りで、ガソリン１リットルあたりの走行距離は最大２３・６キロ・メートル。プレリュード世代の中高年層に加え