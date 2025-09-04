JAL機が緊急着陸です。緊急着陸したのは、午前7時55分新千歳空港発・羽田行きのJAL500便、エアバスA350型機です。日本航空によりますと、この飛行機は青森県上空で左のエンジンに不具合が発生し、新千歳空港に引き返しました。パイロットはトラブル発生後に、左のエンジンを停止し右のエンジンのみで飛行、4日午前9時ごろ緊急着陸しました。左のエンジン付近からはエンジンオイルが漏れていました。乗客・乗員285人にけがをした人